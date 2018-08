I sandali con pom pom, il must dell'estate 2018. FOTO

Ormai sdoganati completamente i sandali in versione flat e le ciabattine divengono gli accessori must-have di questa estate 2018.

Il nuovo trend? I sandali con i lacci, detti anche alla schiava. Belli sia colorati che con pon pon, si allacciano sotto il ginocchio e a volte sono alti come uno stivale. Gli stilisti li hanno proposti in passerella con abiti e gonne lunghi e svolazzanti: restano, infatti, un'alternativa originale alle scarpe basse. Sono comodissimi e hanno l'effetto scenografico di un tacco alto. Il segreto è sceglierli con la zip laterale, in modo che i lacci non stringano troppo le gambe.

Da indossare con qualsiasi look per sdrammatizzarlo e renderlo più fashion e casual come visto sulle passerelle, i sandali questa stagione saranno i veri protagonisti e rivoluzioneranno qualsiasi outfit e si indosseranno anche sotto l’abito da sera. In pelle con broche gioiello per Miu Miu, da annodare alla schiava per Prada, o semplicemente incrociati per Tod’s. Versione infradito ricoperta di Swarovski per Isabel Marant, in eco-pelliccia per Giambattista Valli e in raso plissé per Fausto Puglisi. Marocchine animalier da Roberto Cavalli, in gomma damier da Dior e infine con fiocchi e pvc da Valentino. Versione gladiator con jais colorati da Dolce & Gabbana, tapestry da Dries van Noten e in serpente colorato da Michael Kors. A noi piacciono le scarpe donna in pelle sintetica in versione etnico pom pom, greco schiava. Ricordano le bardature dei carretti siciliani.

Sono i sandali con nappine e pom pom: ecco i modelli più simpatici per l’estate 2016! Gli accessori con i pon pon colorati sono il trend del momento da non farsi scappare. Perciò, se anche voi siete in cerca di scarpe fresche, divertenti e colorate, non potrete fare altro che acquistare dei sandali con nappine e pon pon multicolor. Ma scopriamo insieme quali sono i modelli più belli da non farsi sfuggire assolutamente!

Coloratissimi e stravaganti, i sandali con pom pom e nappine sono gli accessori must have dell’estate 2018. Questi sandali eccentrici sono perfetti per le torride giornate estive: possono essere indossati sia giorno che di sera e anche in spiaggia o in vacanza. Inoltre queste calzature simpatiche si abbinano perfettamente a vestitini, shorts in denim e gonne, ma anche a pantaloni casual o chic.

Ad ogni modo, i sandali con pompon e nappine si sono visti anche sulle passerelle di stilisti importanti: alle ultime sfilate di Dolce&Gabbana, i pon pon multicolor sono stati i veri protagonisti indiscussi e hanno rivestito con gusto vestiti e accessori moda. Gli stilisti hanno proposto questi accessori stravaganti in versione stiletto, sandali con zeppe o con tacco basso.

Insomma, dalle passerelle di moda allo street style è una vera e propria pon pon mania: sandaletti, espadrillas, ballerine, sandali stringati e gladiator, ma anche Mary Jane e stiletti con tacco vertiginoso si rivestono di nappine, frange e pon pon coloratissimi delle più varie dimensioni!

Anche diversi brand specializzati nel settore calzature hanno proposto questo genere di scarpe alla moda. Tra questi troviamo Aquazzurra, che ha inserito nella sua collezione di scarpe vari modelli con pon pon colorati, ma anche diversi sandali con frange e nappine. Sandali con nappine e pon pon vengono proposti anche da Sam Edelman e Sophia Webster, ma non mancano le proposte low cost di brand come Zara, Asos, Percent, Gioseppo.

Le appassionate di questo tipo di calzature eccentriche non potranno farsi scappare i sandali artigianali made in Grecia by Elina Linardaki, sandali pompon cult tra le fashion blogger, e quelli super colorati di Mabu byMariaBK, in vendita anche su Etsy.

Infine, non perdetevi i sandali gladiator con pom pom di Alameda Turquesa, prodotte e disegnate in Portogallo artigianalmente: i modelli vanno dai sandali ultra flat alle zeppe, ma naturalmente sono tutte contraddistinte dai coloratissimi pon pon che rappresentano la firma indiscussa di Alameda Turquesa.