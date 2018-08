Modica: abbandono dei rifiuti, denunciata una ristoratrice

Modica - E' stata denunciata dalla polizia locale una ristoritrce di Modica di 50 anni, titolare di un ristorante del centro storico. La donna è accusata di abbandono di rifiuti solidi urbani. In seguito ad alcune indagini, la polizia locale è riuscita a risalire al nome della donna, che è accusata di aver abbandonato i rifiuti provenienti dalla propria attività in due luoghi limitrofi, creando, di fatto, delle discariche non autorizzate.

Era stata accertata la presenza di residui di ristorazione lasciati sulla pubblica via e precisamente in Corso Umberto e in Corso Garibaldi, che, anche per l’alta temperatura, generavano odori nauseabondi, creando problemi, anche igienici, agli esercizi e ai residenti dei luoghi. I fatti risalgono al 27 e al 30 luglio scorsi.