Vittoria: arrestato albanese per ricettazione e furto aggravato

Vittoria - E' stato arrestato dalla polizia per ricettazione e furto aggravato, Lallollari Auglent, albanese, 34 anni. L'uomo è attualmente agli arresti domiciliari.

Nel mese di giugno di quest’anno la polizia aveva effettuato un controllo presso l’azienda di Lallollari in quanto sospettato di sfruttare la manodopera dei braccianti agricoli.

Al termine del controllo l’albanese veniva arrestato per sfruttamento della manodopera e sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo qualche giorno veniva rimesso in libertà con una misura cautelare meno grave.

In occasione del controllo, Lallollari era stato trovato in possesso di una moto rubata ed altri oggetti di valore, inoltre era stato constatato un allaccio abusivo alla rete di fornitura energia elettrica.

Gli investigatori consegnavano alla Procura della Repubblica di Ragusa un’articolata informativa per i reati commessi ed il Pubblico Ministero dott. Santo Fornasier ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari per i diversi reati contro il patrimonio commessi.