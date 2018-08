Il gioielliere Marco Gurrieri a Il volto del Liberty. FOTO

Canicattini Bagni - Il gioielliere Marco Gurrieri parteciperà all'evento "Il volto del liberty" che si svolgerà l’11 e il 12 agosto a Canicattini Bagni, provincia di Siracusa. Marco Gurrieri ha il suo laboratorio a Chiaramonte Gulfi e da alcuni anni si è contraddistinto, in tutta la Sicilia e non solo, per le sue originalissime creazioni artigianali. All'evento parteciperà con due parure che si ispirano, appunto, allo stile liberty.

Inoltre partecierà alla sfilata con una singolare uscita, presentando la recente collezione "Roma 2018", collezione che si ispira alla città eterna e che nasce dall'influenza dell'arte e dell'architettura, i colori dell'oro e dell'Argento che si mescolano con la preziosità delle gemme, perle naturali, corallo Mediterraneo, topazi, quarzo, giade.

Tutti i manufatti sono progettati e realizzati a mano e donano un fascino unico a chi li indossa. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Canicattini Bagni e curata dall’Associazione culturale Museo Civico TEMPO, presieduta dall’etnoantropologo e guida naturalistica Paolino Uccello.

La manifestazione-Concorso nasce dall’idea progettuale di Eleonora Granà. Sempre per il settore Moda spicca il nome di Silvana Matarazzo.