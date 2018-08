6000 persone per un Dj set a Marina. L'insostenibile leggerezza di Ignazio

Modica - Il dato economico rilevante dell'estate 2018 in provincia di Ragusa è il calo di presenze turistiche e un sostanziale sentimento depressivo nelle città e nelle borgate, poco animate, a volte persino deserte, poco attraenti rispetto agli anni scorsi, quelli del boom di turisti.

Vanno forte Noto -dove si fa la fila per cenare anche nei ristoranti più scalcinati- e Ortigia. In provincia di Ragusa, l'unico luogo in cui c'è tanta animazione, e vita, è Marina di Modica. Ieri sera, il dj set degli Eiffel 65 ha fatto 6000 spettatori, un record. Qual è il segreto? L'insostenibile leggerezza dell'essere di Ignazio Abbate, il sindaco contadino. Chapeau.