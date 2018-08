Terminati i lavori al passaggio a livello di Sampieri

Scicli - Sono terminati, in meno di due settimane, i lavori di eliminazione delle viziosità stradali al passaggio a livello di Sampieri, lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri, in contrada Bruffalori. L'intervento è stato necessario per eliminare le asperità della cunetta su cui sbatteva il fondoscocca delle auto. L'attraversamento deve comunque essere affrontato a passo d'uomo, vista la pendenza della strada ferrata.