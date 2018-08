San Vito Lo Capo - Successo di pubblico per l’apertura di "Bagli, Olio e Mare 2018", la manifestazione organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l’Associazione turistica culturale "Castelluzzo" e Slow Food Trapani.

Sapori, profumi, gusti e tradizioni del territorio, la passione degli uomini, le emozioni che regalano le cose genuine: questi gli ingredienti dell’evento.

Nella magica Baia Santa Margherita, a San Vito lo Capo il pubblico potrà assaggiare specialità a base di pesce e non solo, in riva al mare.

Nel piatto, testimonianza di un sapere locale che si sedimenta, tante prelibatezze da gustare: bruschette, busiata di tumminia con pesto alla trapanese, pane di semola di grani antichi Siciliani, sgombri, sarde e gamberetti di nassa fritti, melone cartucciaro di Paceco, cassatella di ricotta fritta, un bicchiere di vino catarratto zibibbo.

Un’area perfettamente attrezzata per la ristorazione con una grande pentola a vista che promuove l’interazione tra gli chef e i consumatori ed intesse un dialogo fra i due protagonisti del rito alimentare, un dialogo al centro del quale sono i prodotti, la storia, la tradizione.

Protagonista assoluta la natura incontaminata di Baia Santa Margherita, località balneare ecosostenibile, ogni anno visitata da numerosi turisti.

Le degustazioni continueranno fino al 5 agosto a pranzo e a cena, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 23, nella Baia Santa Margherita a San Vito lo Capo.

LA MUSICA- Dopo il successo dei Virginia Gold, stasera sabato 4 agosto nel piazzale di Baia Santa Margherita, alle ore 21.30, sarà la volta del gruppo “Accordi Disaccordi”, un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

La band, un trio nato agli inizi del 2012, è composta dai due fondatori Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Elia Lasorsa al contrabbasso.

Il loro repertorio è composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo un personalissimo stile, le più disparate influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, con originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un'iniziale matrice stilistica gipsy jazz.

Domenica 5 agosto, in programma lo spettacolo di danza “Dance is Life” con le coreografie degli insegnanti Claudio Lo Iacono e Mauro Pecorella.