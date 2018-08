Che cos'è l'alba alla Valle dei Templi?

Agrigento - Veder nascere l’alba, che tinge pian piano di rosa colonne e capitelli che sbucano dall’oscurità; poi l’arancio e l’azzurro fino al sorgere del sole. E’ uno spettacolo straordinario, soprattutto se avviene nella Valle dei Templi: per tre domeniche di agosto – 5, 12 e 26 – alle 5.30 sarà possibile assistere al sorgere del sole, partecipando ad una visita teatralizzata nell’area sacra della città antica.

Alla fine della visita, il pubblico sarà accompagnato verso il Cardo Primo e gli scavi del teatro ellenistico, percorso aperto proprio di recente, fino al nuovo Concept Store (appena inaugurato) del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, per la più siciliana delle colazioni tradizionali, ovvero briosce e granita. Lo Spettacolo dell’alba fa parte del cartellone estivo di eventi organizzati da CoopCulture. Il costo del biglietto è di 17 euro a persona | ridotto 14,50 euro (ingresso, visita teatralizzata e colazione alla caffetteria del Museo Pietro Griffo). Info e prenotazioni: 0922.1839996 06.39967450 per gruppi.

www.coopculture.it