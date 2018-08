Libri d'aMare 2018, martedì parte la quarta edizione

Santa Croce Camerina - La settimana di Libri d'aMare è arrivata! Cinque serate consecutive con autori importanti, da martedì 7 agosto a sabato 11, trasformeranno Piazza Torre in un vero salotto letterario. Sarà la quarta edizione della rassegna letteraria creata da Christian Recca della cartolibreria Excalibur di Santa Croce Camerina che si avvale del supporto dell'associazione Libera…Mente e la direzione editoriale del giornalista Domenico Occhipinti. Una quarta edizione ancora più ricca e su cui anche il Comune di Santa Croce Camerina ha puntato patrocinandola. Il programma delle serate introdotte da Alessia Cataudella:

7 agosto, ore 21.30 Giuseppina Torregrossa - IL BASILICO DI PALAZZO GALLETTI (Mondadori), conduce Mariagiovanna Fanelli.

8 agosto, ore 21.30 Carlo Loforti - MALÙRA (Baldini&Castoldi), conduce Domenico Occhipinti.

9 agosto, ore 21.30 Ottavio Cappellani - SICILIAN COMEDI (Sem Libri), conduce Stefano Barone.

10 agosto ore 21.30 Tea Ranno - SENTIMI (Frassinelli), conduce Antonella Galuppi.

11 agosto, ore 21.30 Pietrangelo Buttafuoco con Mario Incudine e Antonio Vasta - I BACI SONO DEFINITIVI (La nave di Teseo) spettacolo letterario.

Per tutta la durata della rassegna, dalle 18.00, laboratori di letture e giochi per bambini a cura di Clown Vagabondo, VerbaVolant Edizioni, NutriMente e Ma Però.