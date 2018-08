Finanziamento riqualificazione scuola materna Giarratana

Giarratana - Con decreto del Direttore Generale N. 3484 del 1 agosto 2018, Dipartimento Regionale dell’Istruzione, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili nel 2018 in materia di edilizia scolastica. Il progetto del comune di Giarratana si trova in posizione n. 149 su 251 progetti.

Si tratta di interventi di riqualificazione dell’edificio adibito a Scuola Materna, manutenzione ordinaria e straordinaria, sistemazione area esterna, etc… per un importo complessivo di Euro 570.595.