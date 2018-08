Una 25enne travolta da auto che non presta soccorso

Modica - Una donna di 25 anni, rumena, R.M., è stata travolta, stamani alle 5,30, da un'auto che percorreva la Modica-Ragusa, e che è fuggita via senza prestare soccorso. In seguito al gravissimo episodio la malcapitata è stata ricoverata al Civile di Ragusa, dove versa in prognosi riservata. La giovane sarebbe stata costretta a scendere dalla sua auto perchè in panne, e mentre tentata di capire il problema meccanico occorso al suo mezzo è stata spazzata via da un folle, che l'ha investita in velocità. Ora è caccia al reo. Si stanno esaminando le immagini di videosorveglianza pubblica e privata.