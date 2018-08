Donnalucata, bimbo morso da medusa

Scicli - Attenti alle meduse. Diversi casi si sono registrati nel tratto di mare tra Donnalucata e Marina di Ragusa, di bagnanti urticati dall'animale planctonico. Oggi un bambino che prendeva il bagno fra i lidi Palo Rosso e Palo Bianco,vicino Donnalucata, è stato morso da una medusa e ha dovuto fare ricorso alle cure della guardia medica della borgata.

I rimedi

Quando si viene morsi, lavare la parte colpita con acqua di mare, in modo da diluire la tossina non ancora penetrata, e applicare un gel astringente al cloruro d’alluminio. Non bisogna strofinare la zona colpita con sabbia o con una pietra tiepida. Lasciare perdere i rimedi della nonna, come ammoniaca, urina, aceto, alcol. Non grattarsi, anche se è la prima reazione istintiva; se lo fai rompi le eventuali nematocisti residue, liberando ulteriore veleno.