Investito il sindaco di Santa Croce

Santa Croce Camerina - Giovanni Barone, sindaco di Santa Croce, si trova ricoverato al Civile di Ragusa dopo l'incidente stradale che lo ha visto protagonista venerdì. Il primo cittadino era a bordo del suo scooter quando è stato centrato in pieno da un'automobile. L'auto alla cui guida era una donna è sbucata da un incrocio tamponando la moto. Barone è rovinato a terra rimediando contusioni in tutto il corpo. Le sue condizioni non sono gravi.