Un tornado semina il panico a Pantelleria. FOTO. VIDEO

Pantelleria - Un tornado ha seminato il panico il 4 agosto a Pantelleria. L'eccezionale evento atmosferico si è verificato in serata, poco prima del tramonto. Si tratta di un fenomeno rarissimo: un gigantesco tornado ha lambito il litorale settentrionale dell’isola, nei pressi del principale centro abitato.

I tornado in Sicilia, e in modo particolare nel Canale di Sicilia, non sono certo una novità. Infatti la storia climatologica della Sicilia è zeppa di fenomeni così estremi e che, addirittura, i tornado del settore sud/occidentale della Sicilia, dove l’isola si affaccia alla Tunisia, sono quelli che hanno mietuto il maggior numero di vittime a memoria d’uomo in tutto il continente europeo.

Domenica 5 Agosto in Sicilia avremo fenomeni temporaleschi violenti, soprattutto nel pomeriggio e nelle zone interne dell’isola dove ci aspettiamo vere e proprie alluvioni lampo con oltre 100mm di pioggia. Alto rischio anche di grandinate e nuovi tornado, non solo nelle zone interne ma anche sulle coste, specie nel settore meridionale dell’isola tra le Province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa.