Tayaran Jet debutta in Italia, con un Malpensa-Catania

Catania - Debutta anche in Italia la nuova compagnia aerea Tayaran Jet, con licenza di volo bulgara e sede a Sofia. Il primo volo è operato dalla partenrship con Ernest Fly. Partito stasera da Milano Malpensa, è atterrato a Catania alle 23,00 con 139 passeggeri a bordo.

La Tayaran Jet, di proprietà di imprenditori siciliani, opera con due Boeing 737/300 in regime di ACMI (acronimo di aircraft, complete crew, maintenance, and insurance). Domani l'aereo farà Malpensa-Tirana-Pisa.