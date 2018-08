Chiaramonte, torna l’International Music Masterclass di Tromba

Chiaramonte Gulfi - Inizierà oggi Lunedi 6 agosto l’International Music Masterclass e Festival 2018 di Chiaramonte Gulfi. Giunta all’ottava edizione, sotto la direzione artistica del M° William Castaldi, si svolgeranno le Masterclass tenute da docenti di fama internazionale, come Wim van Hasselt, Kristian Steenstrup, Hans van der Zanden, Andrea Lucchi, Maria Eshpai, Diego Cannizzaro e William Castaldi stesso e che vedrà confluire a Chiaramonte Gulfi partecipanti corsisti da tutto il mondo, come Joshua Clarke, Prima Tromba ovvero Principal Trumpet - The Australian Opera and Ballet di Sidney.

Un unicum, a livello non solo regionale ma anche nazionale, reso possibile grazie alla professionalità dell’ideatore e motore della manifestazione stessa ovvero il M° William Castaldi ed all’amore per la propria terra, consapevole che il confronto con realtà avanzatissime, rappresentate dai docenti delle Masterclass, tra i piuù importanti al mondo, possono rappresentare momenti alti di crescita per quanti, con lungimiranza, desiderano cimentarsi nello studio di strumenti come la tromba, il corno, il pianoforte ed il flauto, oggetto delle masterclass 2018.

Sono inoltre previsti Concerti dei docenti delle Masterclass, solisti di fama internazionale, anche con i corsisti: il 9 Agosto p.v. alle ore 21.00 i M° Wim Van Hasselt (tromba) e M° Maria Eshpai (pianoforte) presso Chiesa S. Filippo- Chiaramonte Gulfi; il 18 Agosto p.v. alle ore 21.00 Ensemble di Trombe direttore M° Andrea Lucchi presso Anfiteatro del Santuario Maria SS. di Gulfi; il 19 Agosto p.v. alle ore 21.00 Concerto M°Andrea Lucchi-M° William Castaldi (trombe) e M° Maria Eshpai (pianoforte) presso Chiesa S. Filippo in Chiaramonte Gulfi; il 3 Settembre p.v. alle ore 21.00 il M° William Castaldi(tromba) e Diego Cannizzaro(organo) presso la Chiesa S. Filippo in Chiaramonte Gulfi.

Tre settimane intense di Masterclass ad altissimo livello: inizia, infatti dal 6 al 10 Agosto p.v. il M° Wim van Hasselt, trombettista, solista Belga e musicista da camera. Attualmente vive in Svizzera. l’Artista si esibisce regolarmente in Europa, nord America e Asia. Ha collaborato come solista con le seguenti Orchestre: Amsterdam Sinfonietta, Sophia Philharmonic e la Budapest Festival Orchestra, si e’ esibito in sale da concerto quali la Recital Hall of the Concertgebouw Amsterdam, la Beethovenhalle Bonn, la Konzerthaus Berlin e la Tokyo Opera City Concert Hall. Per molti anni Wim Van HAsselt e’ stato membro dell’Orchestre del Royal Concertgebouw.

Prima di questo incarico ha collaborato con la Radio Symphony Orchestra Berlin, ed è stato anche artista ospite con le prestigiose orchestra quali Berliner Philarmoniker e Lucerne Festivalñ Orchestra . Questo period musicale e’ stato molto formative per lui , avendo la possibilita´di collaborare con artisti quali: Mariss Jansons, Bernhard Haitink, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Ivan Fischer, Daniele Gatti, Lorin Maazel, Andris Nelsons, Nikolaus Harnoncourt, Christian Thielemann e Claudio Abbado. Wim van Hasselt ha concentrato la sua attivita´ nel solismo e nella musica da camera. Dal 2015 e’ membro fondatore del Quintetto 'Brass United'. Suona strumenti YAMAHA.

Sempre dal 6 al 10 Agosto p.v. il M° Kristian Steenstrup, trombettista, laureato nel 1992 presso la “The Royal Academy of Music” di Aarhus in Denmark ha compiuto molti dei suoi più importanti studi li presso la Northwestern University di Chicago tra il 1988 e il 1990 inoltre ha studiato sotto la guida del Professore Vincent Cichowicz e privatamente con Arnold Jacobs (tubista della Chicago Symphony Orchestra).

Kristian Steenstrup attualmente è professore presso la “ Royal Academy of Music “ di Aarhus in Denmark, dove ha anche scritto il libro Teaching Brass nel 2007 e dove ha registrato due CD con la pianista di fama internazionale Eriko Takezawa, nella fattispecie ”Capriccio” e ”Danish Music for Trumpet. Tiene regolarmente masterclass in tanti Paesi del mondo tra cui Canada, Israele, Brasile, Taiwan, Giappone, Norvegia, Svezia, Scozia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Estonia, Spagna e Italia.

Dal 14 al 19 Agosto p.v. terrà la Masterclass di Tromba il M° Andrea Lucchi, Prima Tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Steso ruolo ha ricoperto inoltre nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 1996 al 2002. Come Prima Tromba ospite ha suonato con l'Orchestra Filarmonica della Scala, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la NDR Sinfonie orchester di Amburgo, la SWR Sinfonie orchester di Freiburg-Baden Baden e l'Orchestra Sinfonia del Concertgebow di Amsterdam. Iniziati i suoi studi musicali sotto la guida del padre, si diploma in Tromba a pieni voti presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro, dove ottiene anche il Premio "Giuseppe Filippini" come miglior allievo. Momento determinante della sua formazione è stato il conseguimento del diploma di Concertista (Konzertexamen) con il massimo dei voti e la lode presso la Hochschule für Musik di Detmold in Germania, sotto la guida del Prof. Max Sommerhalder. Invitato da organizzazioni musicali nazionali ed internazionali, ha eseguito i più importanti concerti del repertorio trombettistico: Quiet City di A. Copland (2006 – Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Concerto per Tromba e Orchestra di G. Tartini (2004 - I Musici di Parma; Orchestra Sinfonica di Valencia; Orchestra da Camera di San Pietroburgo per il Festival di Musica Credomatic in Costa Rica), Concerto in Mib Maggiore di J. W. Haertel (2004 - Orchestra Sinfonica di Valencia), Concerto per Tromba e Orchestra di H. Tomasi (1998 - Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Concerti in Re Maggiore di G. Ph. Telemann e Leopold Mozart (1996 – Musica Rara di Milano), II Concerto Brandeburghese di J. S. Bach (1995 - Musica Rara di Milano; 1999 – Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Concerto in Mib Maggiore di F. J. Haydn (1991 – Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini).

Vincitore di alcuni premi nazionali ed internazionali, si è distinto nei concorsi ARD di Monaco (1997), CIEM di Ginevra (1996), Porcia (1996), Ponchielli di Cremona (1991), Stresa (1984). Annovera, tra le incisioni radiotelevisive e discografiche, quella del Concerto per Tromba e Orchestra di H. Tomasi con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (2003 - Editore: Video Radio Classics), La Quinta Sinfonia di Gustav Mahler con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2004 – Musicom). In seguito alla vincita nel 1991 del concorso ministeriale, è stato docente di tromba presso il Conservatorio "U. Giordano" di Foggia (1992-1994) e il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria (1994-1996). Ha tenuto classi di perfezionamento per: l'Orchestra dei Giovani dei Paesi del Mediterraneo di Marsiglia (1999), il III Corso Internazionale di Formazione Orchestrale di Gandìa in Spagna (2004), il Corso di Formazione Orchestrale di Lanciano (CH), il Corso di Perfezionamento strumentale di Catarroja a Valencia (2009, 2010, 2011) e i Corsi di alto perfezionamento per Tromba denominati 'I Fiati' dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2009- 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015). Suona strumenti BACH

Dal 13 al 17 Agosto p.v. terrà la Masterclass di Corno il M° Hans van der Zanden è stato invitato per il ruolo di Primo Corno con la Berlin Chamber Orchestra (Neues Berliner Kammerorchester), diretta da Jac van Steen collaborando con colleghi come Sarah Willis (Berlin Philharmonic) e Bodo Werner (Komische Oper Berlin). Hans van der Zanden è anche un solista di successo. Da poco ha suonato il concerto di Haydn per corno solista con l’ Hamburger Camerata, il Konzertstück op.84 per quattro corni ed orchestra di Schumann con il Collegium Musicum Düsseldorf e la Serenata di Britten op.31 per tenore, corno ed orchestra con la Novosibirsk Chamber Orchestra. E’ stato artista ospite presso la ‘Holland – Russia Festival’ con la Cheliabinsk Symphony Orchestra diretta da Anton Grishanin.

Durante il festival Hans ha suonato il Concerto KV417 di Mozart ed il Concerto no.1 op.11 di Strauss. Grazie a queste fantastiche performance è stato reinvitato a Cheliabinsk per suonare il concerto op.91 di Rheinhold Glière. Il M° Hans van der Zanden collabora anche con formazioni di musica da camera con artisti quali Stefan Vladar, Anastasia Goldberg, Gil Sharon, Rivka Golany, Alexander Kagan, Georgy Yufa e molti altri. Inoltre è membro del Goldberg Ensemble. E’ stato primo corno della North Netherlands Symphony Orchestra dal 2002. Dal 2011 è primo Corno della Brussels Philharmonic Orchestra’s. Ha collaborato con le seguenti Orchestre: Royal Concertgebouw Orchestra, Radio Philharmonic Orchestra, Residentie Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Gelders Orchestra, Philharmony Zuidnederland, Sinfonietta Amsterdam, North Netherlands Symphony Orchestra, Opera Antwerp / Gent, Symphonic Orchestra of Flanders, Orcehstre Philharmonique de Liège, Brussels Philharmonic, Essener Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester der Stadt Münster, Philharmonisches Orchester der Stadt Kiel, Oldenburgisches Staatstheater, Hamburger Camerata (GERMANY), Bergen Philharmonic Orchestra (NORWAY), Ural State Symphony Orchestra (RUSSIA). Ha, inoltre, collaborato con direttori di fama internazionali, tra I quali Mariss Jansons, Sir Neville Marriner, Jaap van Zweden, Junichi Hirokami, Hartmut Haenchen, Mikhail Jurowski, Dmitry Liss, Dmitri Jurowski, Elijahu Inbal, Yakov Kreizberg, Neeme Jaärvi, Andrew Litton, Alexander Vedernikov, Jun Märkl, Vasily Petrenko, James Gaffigan, Stéphane Denève, Yoel Levi, Hervé Niquet, Jac van Steen e molti altri.

Per tutte le Masterclass Collaborerà al Pianoforte il M° Maria Eshpai, figlia d’arte, nata a Mosca (Russia) in the art family, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni presso la “Special Central Music School” di Mosca con il professor A. Bakulov. Continua, successivamente, i suoi studi presso il Moscow State Music College e lo “State Tchaikovsky conservatory” con la professoressa Irina Osipova. Durante questi anni ha preso parte a numerosi concerti da solista e partecipato a tanti Festival, masterclass e concorsi di esecuzione in tutto il mondo: Inghilterra, Danimarca, Italia, Francia, Spagna, Grecia, Germania, Finlandia, USA, Cina, Brasile. Nel 2006 ha vinto il concorso NLPS di Londra dove ha suonato da solista con la prestigiosissima Academy of St. Martin in the Fields. Nel 2011 ha debuttato come solista con la Moscow Philharmonic. Il concerto le procura un ingaggio annuale presso la medesimo prestigiosa compagine. Collabora stabilmente con le più grandi orchestra Russe tra le quali la BSO (Tchaikovsky Big Symphony Orchestra) sotto la bacchetta di V.Fedoseev, GSO ( Svetlanov Big Symphony Orchestra) sotto la direzione di M.Gorenshtein A.Sladkovsky, St.Petersburg Philharmonic Orchestra diretta da V. Zeeva. Nel 2011 Maria Eshpai per continuare i suoi studi di solismo presso Solo la “ Royal academy of music in Aarhus “sotto la guida della professoressa Anne Øland. Durante questi anni di studio in Danimarca, Maria Eshpai ha organizzato numerosi concerti ed eventi dedicati alla musica di Carl Nielsen ed Andrei Eshpai (nonno della Eshpai tra i compositori Eussi più famosi). Ha partecipato a numerosi Festival, esibendosi sia da solista che in formazioni da musica da camera. Dal 2015 collabora stabilmente con la compagnia di danza “Granhøj Dans” dove ha eseguito la versione per Piano solo dei balletti di Igor Stravinsky: ”La sagra della Primavera “ e “Petruska”. Dal 2016 lavora come accompagnatrice presso il “Royal Academy of Music in Aarhus” (Danimarca).

Il M° Maria Eshpai è Pianista accompagnatore del famosissimo trombettista, tra i migliori al mondo, Hakan Hardenberger

Dal 28 Agosto al 1° settembre p.v. si terrà la Masterclass in Organo del M° Diego Cannizzaro il quale ha conseguito con la lode la Laurea in Lettere Moderne ad indirizzo musicologico presso l'Università di Palermo con una dissertazione sull'arte organaria antica siciliana, il Diploma di Pianoforte col massimo dei voti presso il Conservatorio di Palermo ed il Diploma di Organo e Composizione Organistica con la lode presso il Conservatorio di Perugia sotto la guida di Wijnand Van de Pol. Si è perfezionato in organo e clavicembalo con Luigi Ferdinando Tagliavini, Harald Vogel e Montserrat Torrent-Serra presso l'Accademia di musica italiana per organo di Pistoia, la Norddeutche Orgelakademie di Bunde (Amburgo) e l’Università di Santiago de Compostela. Ha studiato composizione con Ivan Fedele presso il Conservatorio di Strasburgo. Vincitore di borsa di studio, ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia ed analisi delle culture musicali” presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una dissertazione sulla musica per organo e clavicembalo nei regni di Napoli e Sicilia tra XVI e XVII secolo pubblicata in lingua italiana presso l’archivio PADIS dell’Università di Roma “La Sapienza. Attivo come organista, pianista e clavicembalista, è stato invitato in diverse rassegne musicali internazionali esibendosi in Italia, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Slovacchia, Russia; è stato anche più volte invitato negli U.S.A. Svolge attività di ricerca musicologica e pubblicistica. E’ ispettore onorario per gli organi storici dell’Assessorato ai BB.CC.AA. della Regione Siciliana ed organista titolare presso la Cattedrale di Cefalù. Ha diverse collaborazioni con riviste specialistiche italiane ed estere presso cui ha pubblicato diversi saggi. Ha al suo attivo delle esecuzioni in prima assoluta: nel 1992 presso la sede degli Amici della Musica di Palermo, ha eseguito una sonata inedita di Muzio Clementi (1752-1832) suonando su un fortepiano originale Collard & Collard; nel1995 ha eseguito l'integrale delle opere per organo di Antonino Fortunato, compositore siciliano vivente. Ha inciso l’integrale delle sonate per organo di Filippo Capocci in doppio per la Bottega Discantica; ha al suo attivo altre 15 incisioni per altre etichette tra cui Bongiovanni, Tactus ed Elegia. Svolge attività didattica e di ricerca in diverse Università Conservatori ed è stato invitato a partecipare a progetti di ricerca sulla musica organistica e sull’arte organaria europea. E’ stato anche docente invitato di organo e clavicembalo presso il Conservatorio Rimski-Korsakov di San Pietroburgo ed ha tenuto delle master-class per le Accademia di Enghien ed Ath (Belgio). E’ presidente del centro studi organari AUDITORIUM PACIS ed è direttore artistico della rassegna IN TEMPORE ORGANI che si svolge nell’intero territorio dalla Regione Sicilia. E’ ispettore onorario per gli organi storici dell’Assessorato ai BB.CC.AA. della Regione Siciliana ed organista titolare presso la Cattedrale di Cefalù.

Artefice, ideatore e Direttore artistico del prestigiosissimo International Masterclass & Festival di Chiaramonte Gulfi è il M° William Castaldi nato nel 1988 Nell’Ottobre del 2010 ha vinto l ‘audizione di prima tromba presso L’Orchestra dell’accademia del Teatro alla Scala di Milano con questa compagine si è esibito in importanti tournee internazionali tra cui Russia, Danimarca e Emirati Arabi, avendo il prestigio di suonare in qualità di prima tromba sotto la dirzione di Gustavo Dudamel, Fabio Luisi, John Axelrod e molti altri illustri direttori d’Orchestra. Nel Dicembre 2010 vince una borsa di studio che gli permette di continuare i suoi studi presso la Royal Music Academy di Aarhus, Denmark, sotto la guida del prof. Kristian Steenstrup, durante questo periodo ha seguito masterclass tenute da Reinhold Friedrich, David Bilger, James Watson e molti altri. Nel Gennaio del 2011 vince le audizioni indette dalle Orchestre Aarhus Symphonie Orchestre e Sonderborg symphony Orchestre. Nel Giugno del 2011 vince il primo premio al concorso Internazionale di Tromba “S. Verzari “ di Ronciglione e nello stesso anno è stato finalista per L’Orchestra Giovanile Europea EUYO. Nel 2012 risulta essere idoneo alle audizioni indette dal Teatro alla Scala di Milano e da quel momento inizia una fruttuosa collaborazione anche con La Filarmonica della Scala. Momento importante della carriera è stato, l’esecuzione dell’opera Don Pasquale, al teatro alla Scala, sotto la guida del maestro Enrique Mazzola, e nell’ottobre del 2012 l’esecuzione della celebre pagina d’orchestra “Quadri di un’esposizione“ di Moussorgsky sotto la prestigiosa bacchetta di Yuri Temirkanov. Nel 2012 vince numerose audizioni indette dalle Fondazioni italiane tra cui : Teatro alla Scala; Teatro Massimo Bellini, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Lirico di Cagliari e teatro Regio di Parma. E’ stato Finalista ai concorsi di Prima tromba presso l’Orchestra Regionale della Toscana , Stavanger symphony Orchestra (NO), Basel Sinfonieorchester (CH) .

Nel 2014 ha vinto il secondo premio al concorso internazionale “Città di Pesaro” , e nello stesso anno è vincitore delle audizioni indette dal Teatro Massimo di Palermo, Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari. Nel 2015 è stato selezionato dal Maestro Riccardo Muti come prima Tromba per la sua Orchestra “L. Cherubini” , compagine con cui ha tenuto numerosi concerti in tutto il mondo. Nel dicembre 2015 è vincitore dell’audizione di Prima Tromba della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana , nel 2016 vince l’audizione per il medesimo ruolo presso il Teatro “Carlo Felice di Genova” dove attualmente esercita la professione di prima Tromba. Dal 2009 è direttore artistico dell’International Music Masterclass & Festival di Chiaramonte Gulfi. Nell’Ottobre 2016 ha collaborato come prima tromba con la Brussel Philarmonic e nel marzo del 2017 si è esibito in qualità di solista eseguendo il concerto per tromba ed Orchestra di M.VAinberg durante il KlaraFestival 2017. Recentemente è stato finalista ai concorsi di Prima Tromba per la Orchestra della Radio Svedese, Aalborg Sinfonieorchester, Gulbenkian Lisbona.