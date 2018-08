Modica, i 100 anni di Nonna Antonina Palazzolo

Modica - C’era anche il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, alla festa dei 100 anni di nonna Antonina Palazzolo che sabato scorso, circondata dall’affetto della sua famiglia, ha tagliato il significativo traguardo. Nata il 4 agosto del 1918, la signora Palazzolo ha vissuto una vita intensa e felice, gran parte della quale in compagnia dell’adorato marito, Simone Migliore che se ne è andato 5 anni fa dopo oltre 68 anni di matrimonio.

Nonostante il dolore per la perdita dell’uomo della sua vita, nonna Antonina è stata sorretta dalla famiglia, dai due figli Giovanni e Salvatore, dai nipoti e dai pronipoti. Ha scambiato qualche parola con il Sindaco che conosce da tantissimi anni ed ha spento la candelina. “Alla signora Antonina i miei migliori auguri – commenta il Primo Cittadino – e i complimenti per come è arrivata a questo traguarda. Un esempio da seguire come anche la sua famiglia che non le ha mai fatto mancare l’affetto e il sostegno per arrivare ai 100 anni”.