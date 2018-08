Riaperto il tratto Vittoria-Cannamelito-Pantaleo

Vittoria - E’ stato riaperto al transito stradale il tratto stradale della s.p. n. 5 Vittoria-Cannamelito-Pantaleo in prossimità dell’aeroporto di Comiso, precedentemente chiuso per i lavori di realizzazione della rotatoria prevista nel progetto della bretella di collegamento dalla S.S. 514 Ragusa-Catania all’aeroporto di Comiso.

La riapertura al traffico consente di raggiungere più facilmente l’aeroporto di Comiso dall’uscita di Coffa sulla Ragusa-Catania e di ripristinare il percorso originario per raggiungere da Vittoria il bivio per Licodia Eubea e viceversa. La consegna della rotatoria già completata anticipa la chiusura del cantiere per i lavori della bretella di collegamento che probabilmente prima di ferragosto verrà consegnata.

Mancano poche rifiniture e sono già in corso i collaudi per consentire l’apertura della bretella al transito già a settembre. Mentre fra un mese inizieranno i lavori sulla ex sp 82 per realizzare un tratto, finanziato con i fondi ex Insicem che collega la nuova bretella alla rotatoria della s.p. 7 Comiso-Chiaramonte Gulfi.