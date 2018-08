Altro che Scavolini!, è lui il più amato dagli italiani. E non solo

Città del Vaticano - Ha perso 17 punti rispetto a cinque anni fa, passando dall'88% di popolarità al 71%, calo dovuto alla sua politica di accoglienza verso i migranti, in un Paese che vira sempre più a destra. Giorgio Mario Bergoglio è il più amato dagli italiani, ma è anche l'uomo più popolare al mondo, il personaggio mondiale più conosciuto e apprezzato.

Ora Ilvo Diamanti ha stilato un profilo della sua popolarità in Italia, e ha scoperto -pubblicando il report su La Repubbica di oggi- che, a sorpresa, il Papa piace meno ai giovani.

Il consenso di cui gode è stato diffuso in tutta la popolazione. Con poche distinzioni di genere, età, titolo di studio. Ma anche di posizione politica. Papa Francesco è piaciuto subito a tutti. Perfino ai non credenti e ai non praticanti. Quelli che non vanno (mai) a messa. Ora però, la sua popolarità è in calo, per via dell'eccessiva clemenza mostrata dal Pontefice in favore degli immigrati. Pensiamo che il Nostro sia preoccupato dei sondaggi il giusto. Ma proprio il giusto.