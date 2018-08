Sette cose da vedere a Scicli. Ecco il video virale

Scicli - Ha realizzato più di 30.000 visualizzazioni il video prodotto da Basile Pasticceri dal 1966 per Scicli sulle piattaforme social Facebook ed Instagram. Il video invita a vedere sette cose della città, con delle meraviglie inaspettate anche per chi vive a Scicli da sempre! In soli tre giorni il video è diventato virale registrando centinaia di condivisioni e di invii tramite WhatsApp, diventando anche per i proprietari di strutture ricettive un modo per promuovere una vacanza a Scicli.

Il video è piaciuto così tanto che anche il Sindaco Giannone di Scicli ha voluto pubblicarlo sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Una città viva dove aziende e persone, con coraggio e impegno, stanno investendo sul territorio. Una città dove il turismo ha sempre un ruolo più determinante nell'economia locale". Basile Pasticceri dal 1966 ringrazia chi ha creduto nel suo progetto.

Ecco il VIDEO VIRALE:

Basile Pasticceri dal 1966

Viale 1 Maggio n. 3 - Scicli

tel 333 6785876