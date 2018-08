Aveva investito una 25enne sulla Ragusa-Modica. si è costituito

Modica - Aveva investito domenica mattina, intorno alle 5, una giovane di 25 anni, ragusana, sulla SS. 115 Ragusa-Modica e non si era fermato a prestare soccorso. Oggi, accompagnato dal suo avvocato, l'investitore si è costituito alla polizia: si tratta di un 26enne modicano per il quale scatterà la denuncia per omissione di soccorso e lesioni colpose gravi dato che la vittima si trova ancora ricoverata a Ragusa in prognosi riservata.

La polizia stradale ha sequestrato i due mezzi. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, la donna era ferma in panne a causa di un guasto all'auto. L'investitore l'avrebbe investita e poi si è allontanato senza prestare soccorso.