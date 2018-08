Piove sui nostri vestiti leggeri. La folle estate 2018

Scicli - La folle estate 2018 continua. Anche oggi in quasi tutta la provincia, si registra qualche temporale, tuono in lontananza, disagio dovuto ad alcune strade allagate, principalmente, sul versante modicano. E piove, sui nostri vestiti leggeri, sulle nostre mani nude.

Anche a Scicli: dopo mesi di siccità, è arrivata la pioggia, che batte sulle basole aride di via Mormina Penna. Le temperature si alzano e si abbassano, come in una giostra impazzita. E intanto, per tutta la giornata di oggi, sono previste al sud anche grandinate e rovesci sparsi. Da domani, invece, pur continuando una certa nuvolosità, è previsto un certo miglioramento che dovrebbe traghettarci in un ferragosto tutto sommato sereno.