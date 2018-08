E la sposa pianse, commuovendo il vigile urbano

Caltanissetta - L'isola pedonale e la distanza dal fatidico sì. A voce qualcuno del Comune aveva autorizzato il l passaggio da corso Umberto (isola pedonale) per raggiungere la chiesa. Ma le chiacchiere e le tabacchiere di legno al Banco di Napoli non fanno pegno.

Quasi all'altezza dell'isola la sposa e il padre della sposa in auto sono stati bloccati da due vigili urbani. Gli agenti chiedono l'autorizzazione scritta al transito, documento inesistente. La sposa scoppia in lacrime, il vigile si commuove, autorizza l'accesso a passo d'uomo, e così il padre accompagna la figlia in chiesa. Tornato indietro per provare a chiarire la situazione, il papà della sposa ha ricevuto dal vigile un abbraccio, le scuse, e gli auguri per la sposa.