Tentato furto di benzina ai danni di una ditta di autotrasporti

Ragusa - La polizia ha sventato un tentativo di furto ai danni di una importante ditta di autotrasporti di Ragusa. Gli autori del tentato furto, verosimilmente disturbati dall'intervento dei Poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga non riuscendo a portare a termine l'azione delittuosa.

Da un sopralluogo effettuato sul posto, venivano rinvenute decine di taniche contenenti circa 300 litri di carburante per autotrasporti che i malfattori avevano precedentemente asportato dai mezzi di trasporto appartenenti all'azienda e nascosti dietro un muro a secco pronti per essere portati via. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario.