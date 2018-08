Vittoria: incidente sul lavoro, grave un giovane di 23 anni

Vittoria - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel vittoriese. A restare coinvolto un giovane straniero di 23 anni, A.Z. caduto, secondo una prima ricostruzione, da un impianto serricolo per cause ancora tutte da accertare. Secondo quanto si è potuto apprendere il giovane, che stava lavorando presso l'impianto, avrebbe perso l'equilibrio e, per tale motivo, si sarebbe schiantato contro il suolo da un'altezza di crica 3 metri.

Il ragazzo ha subito una seria frattura al cranio. Trasportato in pronto soccoro al Guzzardi di Vittoria è stato successivamente trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è tutt'ora in prognosi riservata. Indagini affidate alla polizia di stato.