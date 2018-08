Maratona della Filippide, vince Vincenzo Taranto

Santa Croce Camerina - Il caldo rovente di questi giorni non ferma gli amanti della corsa, infatti con più di 400 partecipanti La Filippide ha battuto l’ ondata di caldo che fa da padrona sulla nostra zona

Gli atleti si sono dati a appuntamento alle 4,30 del mattino del 5 agosto presso l’ Antica Stazione di Chiaramonte per una gara senza TEMPO; nessun congegno elettrico o elettronico, senza orologi contakilometri o altro, avendo cosi’ una totale assenza temporale, per poi tagliare il traguardo alla Casa del Commissario più famoso d’ Italia, appunto la Casa di Montalbano a Punta Secca, dopo aver percorso la Planata degli Iblei, passando da Contrada Majorana, Cento Pozzi, e il Castello di Donnafugata dove già si inizia a intravedere il maestoso Faro di Punta Secca.

Arriva primo al traguardo il forte atleta Vincenzo Taranto atleta locale tesserato con Asd no doping, Società organizzatrice col crono di 2h 48’ 15” , a lui va il premio Psaumide, inseguito direttamente da altro atleta locale Cristian Di Giorgi tesserato con società Apd Ultrarunning col tempo in 2h 49’ 09”, chiude il podio maschile atleta Ursino Carmelo tempo 2h 58’ 43” anch’ egli tesserato con stessa società.

Il podio femminile vede sul gradino più alto Maia Cotrin Margareth che stabilisce il record gara femminile con 3h 16’ 29”, a Lei il premio Callipatera, sul gradino più basso Sonzogno Cinzia fermando il crono a 3h 26’ 27” , chiude Flavia Modica ad 20 secondi di distacco.

Il premio Arkia Hybleo, “atleta più Anziano arrivato al traguardo va a Mario Lo Cicero da Palermo.

Alle 4.15 oltre ai podisti, due onde di partenze degli atleti praticanti il Fitwalking, da 30 km e da 16, che con molta tenacia e caparbietà si sono cimentati su queste distanze con non poche difficoltà.

Un grazie doveroso ai volontari dell’associazione, Volontari della Misericordia, Royal Wolf Rangers Sicilia che con la loro opera si è permesso lo svolgimento di tale evento, agli sponsor, Conad Sallemi, Acqua Santa Maria, evento voluto dai Comuni di Chiaramonte, Ragusa, e Santa Croce Camerina, con organizzazione curata da Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano e Asd No al Doping.



