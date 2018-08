Mike Stern al CastrorealeMilazzo Jazz Festival

Milazzo - Dopo il sold out fatto registrare a Piazza Pertini a Castroreale, con l’applauditissimo concerto di Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello,la diciottesima edizione del CastrorealeMilazzo Jazz Festival prosegue domani 8 agosto ospitando al castello di Milazzo, uno dei più grandi chitarristi della scena musicale mondiale, Mike Stern. Musicista che ha lavorato con star del calibro di Miles Davis, con cui ha inciso tre album, Jaco Pastorius, Billy Cobham, Randy Brecker; che ha avuto 3 nomination ai Grammy Award, affermandosi come uno dei principali chitarristi e compositori jazz della sua generazione. Come Pat Metheny, Stern è stato il riferimento stilistico di chitarristi per decenni, incantando il pubblico con suoi fraseggi rotondi e fluidi al limite tra jazz e fusion. A Milazzo si esibisce con musicisti di indiscusso talento: Niels Lan Doky al piano, i gemelli Moutin, Francois e Luois, rispettivamente al basso ed alla batteria.

La chiusura del festival affidata a due concerti molto suggestivi. Sabato 11 agosto il festival resta a Milazzo, ma cambia location con una proposta inconsueta. All’alba, alle 5.30, nel chiostro del Rosario, al Borgo Antico, allo spuntar del sole, si esibirà il pianista Livio Minafra, piano solo.

Domenica 12 agosto, alle ore 19.00, nel bosco di Tre Pizzi, nelle montagne dei Peloritani sopra Castroreale, al tramonto si esibirà Claudio Jr. De Rosa quartet, giovane sassofonista ormai riconosciuto tra i più promettenti musicisti, arrangiatori e compositori del jazz europeo.