Miss Mondo Italia, le selezioni provinciali a Siracusa

Siracusa - Non si è ancora spento l’eco della brillante affermazione nella finale nazionale, con la conquista della fascia di “Miss Mondo Italia – Beach” da parte di Marika Pandolfo, lo scorso mese di giugno a Gallipoli, e Silvia Falco con la Sunflower Agency è già al lavoro per l’edizione 2019 del concorso di bellezza più antico e prestigioso del mondo. Ripartono, infatti, le selezioni provinciali di Miss Mondo Italia e ripartono dalla suggestiva location di Largo Aretusa, nel cuore di Ortigia, con le prime aspiranti miss che, domenica 12 agosto a partire dalle ore 21, si contenderanno le prime fasce per l’accesso alla finale provinciale 2019. Considerata la credibilità di cui gode la Sunflower Agency negli ambienti della moda e delle sfilate, le richieste di partecipazione hanno superato ogni aspettativa, giungendo tanto da Siracusa e dai comuni della provincia, quanto da fuori provincia.

<< Abbiamo registrato numeri da record” – spiega Silvia Falco, presidente della Sunflower Agency ed agente esclusivista di Miss Mondo Italia per Siracusa — ma per motivi anche di natura logistica, ci siamo dovuti fermare a 20 concorrenti >>.



Quella di domenica è, comunque, la prima tappa siracusana quindi per tutte le aspiranti miss ci sarà, ancora, l’occasione per mettersi in gioco e sognare un posto sul palco di Gallipoli. Intanto concentriamoci sulla selezione di Largo Aretusa, che vedrà in gara 20 ragazze, una delle quali, la vincitrice della serata, guadagnerà di diritto l’accesso alla fase regionale.

Tra gli ospiti della serata ci saranno la prestigiosa Compagnia Nazionale di Danza Storica, che presenterà le sue originalissime coreografie, la Medea Twirling e tutti i suoi atleti, con in testa la campionessa mondiale Martina Arsì (che è stata anche “Miss Mondo Italia – Talent 2017) e Marika Pandolfo, “Miss Mondo Italia – Sicilia” in carica oltre che “Miss Mondo Italia – Beach 2018”. Prevista anche la partecipazione di Agata Bongiovanni, finalista Nazionale “Miss Mondo Italia 2018”, e di Lidia Drago “Miss Mondo Italia – Siracusa 2018”. Per la parte musicale ha, già, confermato la sua presenza il violinista Giovanni Di Mauro, giovane talento proveniente dalla vicina Augusta, che il pubblico di Miss Mondo Italia ha avuto modo di conoscere ed apprezzare. L’appuntamento, dunque, è per domenica 12 agosto ore 21, in Largo Aretusa. Lo spettacolo è garantito. L’ingresso, ovviamente, è assolutamente gratuito.