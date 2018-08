Scicli, spettacolo di Alessandro Romano con Giuseppe Sarta

Scicli - Altro appuntamento della rassegna “In/Chiostro Teatro” presso il Convento del Carmine in piazza Busacca a Scicli. Giorno 11 agosto, alle 21:30, Alessandro Romano con Giuseppe Sarta alla fisarmonica, porterà in scena “Vicino a un grande giardino”. Il Viaggio. La Sicilia e il viaggio. La Sicilia è il viaggio.

Secondo Pascal l'uomo è incapace di rimanere quieto in una stanza, ha bisogno di viaggiare. Viaggiare s'apparenta alle due più esclusive ed esaltanti esperienze dell'uomo: amare e creare. Se poi il luogo da visitare sia l'Isola, ombrosa e lucente, gremita di vita e di morte, crogiolo di razze e crocevia di secoli, il viaggio in Sicilia è un esame senza confronto. Viaggio è quello di Maometto, viaggio esaltante è quello di Ulisse, viaggio e' quello della ricca speranza di un nuovo paese, viaggio è quello del proprio io chiuso nella propria camera. Il giardino e' il luogo dove meditare, dove riposarsi dalle fatiche del viaggio, il giardino e' quello che in Sicilia Goethe definì il più meraviglioso angolo del mondo. Il giardino è l'Isola stessa da guardare da dietro un cancello o dove accamparsi prima di morire.

