Siracusa e Catania insieme per il Gay Pride 2019

Saranno ancora unite Siracusa e Catania in occasione del Gay Pride 2019. Unite per un Gay Pride che, sposerà la ricorrenza dei 50 anni dei moti di Stonewall del 28 giugno 1969 quando la comunità LGBT comprese che per resistere ai soprusi della polizia e della società doveva organizzarsi un “movimento politico” rivendicativo e di lotta.

I Comitati Arcigay di Catania e Siracusa, di cui sarà portavoce il presidente dell’associazione siracusana Armando Caravini, inizieranno da subito un percorso insieme alle diverse realta? con le quali gia? da tempo esiste uno sperimentato proficuo rapporto di lavoro e partecipazione, invitando, contestualmente, chiunque lo desideri a inserirsi in tale contesto.

Tutti già a lavoro, quindi, per la realizzazione del Gay Pride che a Siracusa avrà luogo il 22 giugno 2019 mentre a Catania il 29 dello stesso mese.