Temporali d'agosto, saltano internet e Whatsapp in molti comuni iblei

Ragusa - I temporali del 5 e 6 agosto hanno causato come danno emergente e tangibile il guasto a diversi ripetitori di telefonia fissa e mobile in molti comuni della provincia di Ragusa. Da stamani si registrano difficoltà nel mandare messaggini whatsapp, nelle telefonate in 3 e 4 G, nell'invio dei messsaggi Sms tradizionali. A essere colpita anche la rete Tim, fissa e mobile.