Una dolce commedia a Scicli il 26 agosto

Scicli - "Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell' uomo di dare un senso alla vita". Questa celebre frase di Eduardo De Filippo è divenuta il motto di un gruppo di giovani attori di Scicli, che dopo le passate esperienze con il gruppo teatro della scuola, hanno voluto mettersi in gioco creando una piccola compagnia teatrale chiamati " I Carusi" che grazie all' aiuto dell' associazione Tecne 99 e con il patrocinio del comune di Scicli, metteranno in scena giorno 26 Agosto 2018 alle ore 21 e 30 nella suggestiva Villa Penna, una commedia in dialetto locale in due atti dell' autore siciliano Francesco Chianese.

La commedia intitolata "Caffè & Cornetti" tratta la storia di due famiglie che per vari avvenimenti intrecceranno le loro quotidianità. Nella commedia sono presenti molti personaggi esilaranti che metteranno a nudo la cultura della nostra amata Sicilia, creando divertenti equivoci.