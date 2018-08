I Fajiddi al Sicily Beer Fest di Enna

Enna - Ci sarà anche il gruppo folk ennese de “I Fajiddi” nel prossimo ed importante appuntamento del “Sicily Beer Fest” che si svolgerà proprio ad Enna in Piazza Umberto I° dal 17 al 19 Agosto, con il patrocinio del Comune di Enna, Assessorato allo Spettacolo ed Eventi.

Il “Sicily Beer Fest in Tour”, si ricorda, è il primo evento itinerante in Sicilia dedicato principalmente alla birra artigianale ed al food tipico isolano e si sta svolgendo nelle più belle ed affascinanti località turistiche dell’isola durante l’estate in corso. Dopo le tappe di Marzamemi, Giardini Naxos, Pozzallo e Sciacca, la carovana del “Sicily Beer Fest” approda adesso nel centro della Sicilia, nel capoluogo di provincia più alto d’Italia.

Amanti della musica, dei balli e dei canti popolari potranno assistere, infatti, all’esibizione di uno dei più rinomati gruppi folkloristici della Sicilia che si è già distinto in diverse manifestazioni di livello regionale, nazionale ed internazionale (in Romania, in Spagna e quest’anno il gruppo farà tappa anche in Bulgaria).

L’esibizione de “I Fajiddi” si svolgerà nella serata di sabato 18 agosto e nel repertorio che proporranno al pubblico spazio non solo alle tradizioni popolari ennesi e siciliane, ma anche a canti e balli appartenenti alle altre culture del Sud Italia e del Mediterraneo.

“Il Sicily Beer Fest – il commento del direttore organizzativo dell’evento Peppe Truscia – è felice di accogliere il gruppo folclorico ennese, I Fajiddi, già presenti lo scorso anno nello stesso evento svoltosi all’Autodromo di Pergusa. Assieme al ricco programma ed al cast degli ospiti dell’ormai imminente tappa ennese, siamo sicuri che anche I Fajiddi daranno un loro importante contributo alla riuscita dell’evento ad Enna”.