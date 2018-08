Giovanni Nicosia, trombettista comisano, suonerà al concerto di Caparezza

Ragusa - Giovanni Nicosia, talentuoso trombettista comisano, suonerà al concerto di Caparezza che si svolgerà a Ragusa domani, 9 agosto, in piazza Libertà. Giovanni Nicoisa, infatti, ha collaborato suonando in alcuni brani del nuovo album di Caparezza "Prisoner 709", come vi abbiamo raccontato in un articolo pubblicato su questo giornale l'11 settembre 2017 (https://www.ragusanews.com/2017/09/11/attualita/giovanni-nicosia-trombettista-comisano-suona-caparezza/82015).

Ora, è arrivata l'ufficialità: anche il talento ibleo sarà presente sul palco insieme all'artista pugliese. Caparezza è sicuramente l'artista del momento, ritornato in grande stile con quest'ultimo album che ha conquistato tutto a tre anni dal suo ultimo lavoro.