A Punta Secca musica e jazz con gli Zebrass

Santa Croce Camerina - Prosegue con il secondo appuntamento in programma OLTREMENTE Festival, itinerari di musica jazz e contemporanea, promosso dall’Associazione Culturale Quattroetrentatre, presieduta da Claudio Zarba con la direzione artistica di Alessandro Nobile. Dopo i Barenghi Trio “D’Ebano” ad esibirsi, questa volta sul palco della Piazza del Belvedere a Punta Secca, il prossimo 10 agosto sarà la ZEBRA STREET BAND “ZEBRASS”. La musica di questo originalissimo sestetto è altamente energica e al tempo stesso artistica e contagiosamente ballabile. Mille stili fusi in un repertorio che riecheggia l’Africa ed i Caraibi, oltre al jazz e al breakbeat. Ognuno dei membri è un forte solista ed improvvisatore e ciò permette alla musica di fuoriuscire fresca e nuova in ogni performance.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina, vuole quest’anno consolidare gli obiettivi sinora raggiunti: quello turistico, creando un appuntamento di alto livello artistico, con personalità e progetti artistici di respiro nazionale e internazionale, e quello didattico, aggregando i giovani del territorio in un laboratorio di musica d’insieme, dove possono sperimentare non solo la loro personale capacità tecnica e attitudine creativa, ma anche e soprattutto vivere un’esperienza unica nell’incontro con musicisti professionisti. Questa edizione vedrà come ospite il sassofonista e docente Michael Moore, che condurrà il laboratorio presso la Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina, tutti i giorni dal 28 agosto al 01 settembre, è gratuito e si rivolge ai giovani musicisti.

“Per la prima volta il festival non sarà consecutivo ma a distanza di tempo come è possibile notare dal programma – afferma Alessandro Nobile – e per la prima volta ci saranno degli apericoncerti che introdurranno le serate. Per la serata del 10 agosto è previsto un “AperiConcerto” a cura di Bubalus”.

Intanto tutto pronto per il secondo concerto fissato per il 10 agosto alle ore 22.00 con la ZEBRA STREET BAND “ZEBRASS”. Da ricordare, infine, che all’interno del Festival vi saranno, oltre alle degustazioni eno-gastronomiche, delle installazioni artistiche curate da Zeitgeist project.