La Tinto Brass Street Band vola in Austria. VIDEO

Ragusa - La Tinto Brass Street Band, la celebre band ragusana, in tour in Austria. Dal 9 al 12 agosto, la street band che si ispira al Jazz di New Orleans, parteciperà al Festival Altstadtzauber, a Klagenfurt. Si tratta di uno dei festival più importanti d'Europa e sono previste, per l'ocassione, più di 50 mila persone e tantissimi artisti che si esibiranno durante l'intera manifestazione.

Il jazz che ha influenzato il sound della Tinto Brass Street Band è quello dei primi del novecento suonato da energiche ed instancabili marching band, vere e proprie fucine di talenti che in seguito sarebbero diventati icone della musica mondiale come Louis Armstrong, King Oliver, W.C. Handy, Sidney Bechet per citarne alcuni.

Intanto, vi lasciamo con questo video della Tinto Brass, video che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico e di visualizzazioni, caratterizzato dalla consueta ironia che da sempre contraddistingue questa particolarissima band.