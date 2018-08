Il campione del mondo Simone Perrotta a Panarea. Un brindisi a Basiluzzo

Panarea - Il campione del mondo 2006 Simone Perrotta si trova in questo momento a Panarea, l'isola eoliana che durante tutta la bella stagione è stata (e continua ad essere) meta preferita dai vip. L'ex calciatore della nazionale, in questa foto insieme allo skipper Giovanni Incognito, si è concesso un brindisi al futuro della nazionale che verrà. La foto è stata scattata stamani, in località Basiluzzo, un'isoletta a nord-est di Panarea. Immergendosi in quelle acque cristalline, è possibile osservare fenomeni vulcanici di rara bellezza, unici al mondo.