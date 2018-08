Francesca Corbino: le dimissioni avrebbero evitato lo scioglimento

Vittoria - Tema caldo quello dello scioglimento per mafia del Comune di Vittoria. Una analisi viene fatta dall'avvocato Francesca Corbino, che in occasione delle ultime amministrative era schierata con Francesco Aiello. La questione che affronta l'avvocato Corbino è quella dello sventolato "amore per la città". Qualora gli amministratori in carica durante l'attività della commissione di accesso agli atti si fossero dimessi, avrebbero disinnescato lo scioglimento per mafia, rileva la Corbino. Scelta lungimirante, quanto evitata da tutti gli amministratori in odore di scioglimento.