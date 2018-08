Gruppo Zonin, a Sampieri le bollicine del Prosecco Summer Tour

Scicli - Si è concluso tra foto, musica, bollicine di vino frizzante e tanto divertimento, l'evento organizzato dal gruppo Zonin in occasione del Prosecco Summer Tour. Il Pappafico di Sampieri è stata una delle tappe della serie di aperitivi e feste notturne con le quali la nota cantina italiana porta il gusto del suo prodotto di punta sulle più belle spiagge dello Stivale.

Il famoso locale in provincia di Ragusa ha ospitato una serata interessante, caratterizzata dai prodotti e dai colori del brand, incentrata sul Prosecco e animata con un divertente contest Instagram, che ha premiato lo scatto dell'evento con più 'mi piace' sul social network con una bicicletta color teal, la tonalità ufficiale di Zonin vini.

Animazione e location a tema vini Zonin

Dall'aperitivo iniziale fino alla festa notturna, la tappa siciliana del Prosecco Summer Tour ha regalato ai sampiruoti un'occasione speciale per apprezzare uno dei prodotti italiani più rinomati anche all'estero. La coreografia, completa con 'spara-bolle' e totem a forma di bottiglia di vino, è stata curata da Zonin per dare alla splendida location sul litorale un tocco personalizzato con i colori e le forme delle bottiglie della cantina, e ha offerto ai partecipanti diverse occasioni di divertimento.

Il concept del 'secret message', per esempio, ha permesso di giocare con l'inchiostro invisibile e i colori delle luci UV disposte nella 'secret room', un perimetro color teal decorato con il logo di Zonin. Lo staff ha dato al pubblico delle sagome a forma di bottiglia su cui i partecipanti hanno scritto dediche e messaggi invisibili, da leggere poi con le luci ultraviolette disposte nel totem e nella secret room.

La festa al Pappafico ha evidenziato l'attenzione della casa vinicola nei confronti degli eventi a tema enologico. Lo storico produttore di Prosecco ha infatti riservato negli ultimi tempi molte risorse alla promozione, mirata a evidenziare sia la qualità che la grande versatilità del suo prodotto, perfetto per un aperitivo, una cena tra amici o una festa estiva in spiaggia. Il risultato al Pappafico di Ragusa è stato un party a tema molto originale, e un'occasione speciale per degustare in spiaggia le bottiglie di una delle aziende vinicole più famose.

Dal mercato enologico locale ai tour internazionali, la storia di Zonin vini

Fondata nel 1820, la cantina decolla grazie all'impegno della famiglia dedicato alla gestione delle vigne per la produzione di vino Prosecco. A partire dai primi anni '70 il brand decide di espandersi investendo nell'acquisto di vigneti in tutta Italia e sondando le ottime possibilità offerte dai mercati esteri, che manifestano vivo interesse per il Prosecco italiano.



Una storia di successi che culmina con la recente apertura all'ingresso di un socio di minoranza nel capitale dell'azienda, un'indiscrezione che la stampa ha interpretato come un segno della volontà del marchio di continuare a crescere e investire nei mercati internazionali.

Oggi il Gruppo Zonin è uno dei principali esportatori di vino italiano e cura con particolare attenzione la propria presenza presso i maggiori eventi dell'enologia internazionale e locale.

Le tappe del Summer Tour esemplificano il concetto della promozione dei vini al giorno d'oggi, con eventi mondani che rivolgono grande attenzione al momento dell'aperitivo, l'occasione più classica per apprezzare il Prosecco, sfruttando anche la grande forza dei social network come Instagram, momenti divertenti ed interessanti per amanti dell'enologia e non. Serate all'insegna delle bollicine, che hanno visto il Pappafico di Sampieri ospitare un tour che ha esaltato il gusto e la frizzantezza di un grande prodotto