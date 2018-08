Metropolitana Ragusa, l'on. Dipasquale: spariti 18 milioni

Ragusa - “E’ durata poco la soddisfazione che avevamo espresso sulla firma della convenzione per la realizzazione della metropolitana di superficie. Da Roma, infatti, non arrivano buone notizie: a quanto pare con un emendamento al decreto milleproroghe sono state sottratte le risorse destinate a questa infrastrutture”. Lo annuncia il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, segretario alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“18 milioni di euro tolti al Comune di Ragusa e spostati in un altro fondo grazie al Governo M5S-Lega - continua Dipasquale - un fatto di enorme gravità che causa grande amarezza. Nello specifico sono 96 le convenzioni relative al Piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni che hanno di fatto perso i finanziamenti. L’amarezza è doppia se si considera che solo ieri si festeggiava il secondo traguardo importante, dopo la prima firma di convenzione avvenuta a dicembre del 2017 col Governo Gentiloni”.

“Il Governo giallo-verde vorrebbe farci credere che le risorse sono solo congelate fino al 2020 - conclude Dipasquale - ma è una menzogna: i fondi sono stati spostati con la promessa di rifinanziamento tra due anni. Per ora non ci sono più e così, come un fulmine a ciel sereno, la realizzazione della metropolitana s’allontana. Grazie grillini e grazie Lega”.