Modica, nuovo asfalto in via Aldo Moro

Modica - Sono in corso di svolgimento i lavori per la sistemazione del manto stradale di Via Aldo Moro. Il fondo strada presentava diversi avvallamenti ed irregolarità dovuti alle radici dei pini che sono stati rimossi la scorsa settimana. Proprio la presenza degli alberi aveva reso necessari questi interventi nonostante gli ultimi lavori siano relativamente recenti. “Questo è uno dei motivi per cui abbiamo optato per la sostituzione degli alberi – dichiara il Sindaco – che hanno causato ovunque disagi e pericoli.

Purtroppo quando si scelse questa tipologia di alberi si sottovalutò il problema del loro impatto sull'arredo stradale. E così oggi ci troviamo a dover rimediare a questi danni provvedendo alla loro sostituzione con altri dal ridotto impatto. Ci dispiace che qualcuno abbia sfruttato anche questa occasione per attaccare l'Amministrazione e farsi la solita pubblicità citando il nome del sottoscritto, ma per fortuna i cittadini hanno capito che era un intervento da fare senza attendere oltre. A settembre altri alberi verranno piantumati al posto di quelli tagliati”.