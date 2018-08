Nino Frassica: Mi sposo, basta, mi sposo

Messina - "Cosa sarebbe la vita senza il Quiz? Sarebbe come un bersagliere senza bersaglio!" Il quiz è se si sposa, dove si sposa, quando si sposa.

"Non abbiamo ancora deciso la data ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”. Parola di Nino Frassica. L’attore messinese è pronto per convolare a nozze con la sua Barbara Exignotis, sua fidanzata già da dieci anni.

Il celeberrimo maresciallo Cecchini di Don Matteo lo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in uscita il 7 agosto, sottolineando la sua felicità a riguardo: “Non abbiamo ancora deciso la data perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista, ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo“. La fiction di cui parla Frassica si chiama Uno di famiglia e verrà trasmessa da Canale 5 nella prossima stagione televisiva.

Nonostante 24 anni di differenza (67 lui, 43 lei), l’attore e la sua Barbara – anche lei attrice – portano avanti una relazione da dieci anni, più o meno fin da quando si sono conosciuti, a teatro, coinvolti entrambi nello spettacolo intitolato Il lupo. Attualmente conviventi, i due dividono la vita anche con la figlia di lei, avuta da una precedente relazione, che ha 18 anni. Frassica, invece, è stato sposato per otto anni con Daniela Conti, anche lei attrice (apparsa pure in una puntata delle primissime stagioni di Don Matteo).