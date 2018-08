Durex ritira alcuni lotti di preservativi difettosi

Durex ha ritirato alcuni lotti di preservativi a rischio di rottura. Dopo i casi di ritiri in altri paesi europei, fra i quali l’Inghilterra, anche in Italia sono stati ritirati alcuni lotti di preservativi Durex perchè non conformi agli standard di resistenza in prossimità della data di scadenza.

«Non vi è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza dei consumatori e solo un numero limitato di lotti è interessato», scrive l’azienda sul proprio sito. Nessun problema per gli altri lotti di profilattici. «La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione».

Gli unici lotti interessati dal richiamo sono: Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020 -Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021 -Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021 Il numero di lotto è riportato sul fondo della confezione.