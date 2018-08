Incidente mortale a Punta Secca, morti due ventenni. FOTO

Santa Croce Camerina - Incidente mortale questa notte a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina. Il bilancio è tragico, sono morti due giovani: Francesco Arrabito, di Santa Croce e Mirko Sokmani, tunisino naturalizzato italiano, proveniente da una famiglia integrata da tanti anni in Italia. L'incidente si è verificato stamattina intorno alle 5.

Sono due ragazzi, di 19 e 17 anni, conosciutissimi in città, come succede in tutti i piccoli centri. I giovani erano su uno scooter, indossavano il casco e si sono scontrati con un camion fermo, parcheggiato, sul ciglio della strada. I due giovani sono morti sul colpo. Sul posto è intervenuta la radiomobile dei carabinieri di Santa Croce.

Le cause dello scontro sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti: i due giovani si sono schiantati contro il camion parcheggiato che sporgeva sulla Sp 35, nei pressi di un magazzino agricolo. Secondo quanto si è appreso da alcuni testimoni, i ragazzi si erano soffermati a Punta Secca dopo aver finito un turno di lavoro nei pressi dei ristoranti della zona. Stavano rientrando a casa e per cause ancora tutte da chiarire si sono schiantati contro il camion. Inutili i soccorsi: i ragazzi sono morti sul colpo.

Foto incidente: Santacroceweb