Porsche si racconta con Ragusa Ibla

Ragusa - Gli iblei sono sempre più fonte di ispirazione per i pubblicitari che hanno necessità di unire un luogo affascinante a un'auto affascinante. Così la tedesca e affascinante Porsche lega la sua immagine a Ragusa Ibla. Lo scatto pubblicitario vede due supersportive incrociarsi in una delle curve che conducono al giardino barocco. Due auto rosse, i cui piloti incrociano gli sguardi in curva, in segno forse di sfida, forse di stima.