Diletta Leotta al Therasia col costume rosa. FOTO. VIDEO

Vulcano, Eolie - Diletta Leotta (26 anni, Catania), 2.7 milioni di follower, fa qualche giorno di mare al Therasia Resort di Vulcano, alle Eolie. Costume a pezzo intero rosa, insieme al cagnolino Brando, prende un bagno in piscina a sfioro mare.

La giornalista catanese si regala scrub vulcano black sand e quello al miele di Lipari. In autunno Diletta sarà impegnata professionalmente con il nuovo canale sportivo Dazn e nella conduzione del reality «Il contadino cerca moglie». Dopo il successo ottenuto a Sky al timone del programma dedicato alla Serie B, esordirà fra qualche settimana con l’inizio della Serie A sulla nuova piattaforma a pagamento.

In un video la conduttrice ha anche mostrato una sequenza in cui nuota a farfalla, in slow motion. Il suo stile è perfetto e la giornalista ha lanciato una sfida ad altri vip come il collega Alessandro Cattelan e la schermitrice Rossella Fiamingo.

Il Therasia Resort è un’oasi dove la natura selvaggia incontra le linee della struttura, contraddistinta da uno stile arabeggiante e circondata dal denso odore del mare e dal delicato profumo dei fiori selvatici. Il Vulcano domina l’isola, sorvegliandola come un guardiano.

Diletta condurrà Miss Italia con Francesco Facchinetti

Diletta Leotta condurrà insieme a Francesco Facchinetti la prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: il 16 settembre alle 20.30 (Le Selezioni) e il 17 settembre (La Finale) alle 21,10.

Il programma, alla sua sesta edizione su La7, si svolgerà a Milano, negli "Studios" di Infront Italia, società in partnership con il concorso Miss Italia.

Diletta leotta nuota e sfida Cattelan from Ragusanews on Vimeo.