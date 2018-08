Ferrari da sogno, da Portopalo a Donnalucata

Scicli - Hanno fatto bella mostra di se lungo la litoranea che da Portopalo di Capo Passero conduce a Donnalucata, passsando anche per Punta Secca e Marina di Ragusa. Si è tenuto il Tour delle Rosse in Val di Noto, il raduno Ferrari nelle province di Siracusa e Ragusa. Un'occasione per sognare e far sognare gli appassionati del cavallino rampante.