A Modica le aiuole di erba sintetica

Modica - Sono spuntate le aiuole di erba sintetica, a Modica. E già di per se questa cosa fa un po' sorridere. L'erbetta sintetica stile praticello triste è di per sè comoda, visto che non bisogna falciarla, non si rovina mai, è quella che è....ma non possiamo dire certo che sia esteticamente gradevole. E pare che l'idea non sia piaciuta a molti, che su facebook lamentano questa scelta a dir poco in controtendenza dell'amministrazione.

Una scelta green? Sicuramente una scelta molto anni ottanta, quando il sintetico andava forte. Ma oggi, in un'epoca di grande rivalutazione degli impatti ambientali e dii giardini urbani, in cui fior di architetti si cimentano per regalare alle città polmoni verdi...a Modica abbiamo l'erbetta sintetica. Amen.