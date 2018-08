Ex Provincia quasi fallisce, dirigenti si liquidano premi in denaro

Ragusa - Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa paventa il rischio default per l'ex Provincia a causa del prelievo forzoso dello Stato che per quest'anno ammonta a 17,5 milioni di euro, ma ciò non impedisce aii 6 dirigenti dell'Ente di liquidarsi nel mese di luglio l'indennità di risultato e il conguaglio dell'indennità di posizione ch'è la più alta in assoluto - intorno ai 45 mila euro - rispetto ai dirigenti degli altri enti locali siciliani.

La più 'premiata' è la dirigente del settore Finanziario Lucia Lo Castro che, ricoprendo l'interim anche del settore Turismo ha avuto liquidato per l'indennità di risultato 30 mila euro. Euro più, euro meno. A seguire con 17 mila euro il dirigente del settore 'Lavori Pubblici e Infrastrutture' Carlo Sinatra. Gli altri sono tutti nello stesso fazzoletto dei 15 mila euro. In dettaglio: Salvatore Buonmestieri (settore Ambiente e Geologia) 15.589 euro, Vincenzo Corallo (settore Pianificazione e Sviluppo Locale) 15.439 euro, Raffaele Falconieri (dirigente Polizia Provinciale) 15.633 euro, Salvatore Mezzasalma (dirigente Avvocatura) 15.678 euro. In complesso per l'indennità di risultato l'Ente ha pagato 109 mila e 700 euro.

Sull'indennità di risultato il precedente Nucleo di Valutazione dell'Ente aveva fatto alcuni rilievi perché riteneva troppo alta l'indennità di posizione (75%) e bassa quella di risultato (25%) quindi con l'impossibilità di incidere sulla valutazione del risultato, ma al momento il Commissario Piazza ha deciso di mantenere queste 'quote'.

Per quanto concerne invece l'indennità di posizione il 'top' con 45.100 euro Buonmestieri, Falconieri, Lo Castro e Sinatra, mentre, Corallo e Mezzasalma si sono fermati a 44.891,30.

Oltre a queste due 'voci' stipendiali bisogna poi considerare il minimo tabellare di stipendio per ogni dirigente. Insomma, se l'Ente sta male sul piano finanziario, i dirigenti non se la passano tanto male…