La bufala sulla morte di Benedetto XVI

Città del Vaticano - Il papa emerito Benedetto XVI è morto? No. E' solo una fakenews.

Un falso profilo Twitter attribuito al cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotá e presidente del Celam, ha lanciato la notizia falsa. Ovviamente subito è arrivata la smentita e l’ufficio stampa dell’arcidiocesi di Bogotá si è attivata per diffondere una nota in cui si scriveva che il cardinale non ha emesso “alcun messaggio, né su Twitter né attraverso altri media, che contenga affermazioni sulla supposta morte di Benedetto XVI”, oltre che “il cardinale Salazar Gómez ha chiuso da vari mesi il suo profilo Twitter”, e che infine l’arcidiocesi di Bogotá “si sta adoperando perché il falso profilo che usa in modo indebito il nome del cardinale venga chiuso il più presto possibile”.

Il Pontefice emerito ha 91 anni, ed è vivo. In febbraio Papa Ratzinger aveva annunciato di "essere in viaggio verso la casa del Padre", ma in Vaticano capita ancora di sentire Benedetto suonare al pianoforte Mozart.